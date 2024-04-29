россияне ударили по пограничью Черниговской области из минометов, артиллерии и дрона: 59 взрывов

Российские войска за прошедшие сутки 11 раз обстреляли пограничье Черниговской области из различных видов оружия, в том числе сбрасывали взрывчатку с дрона, вызвав 59 взрывов, сообщило в понедельник Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска в 11 случаях нанесли удары из различного вида вооружения по пограничье Черниговской области. Зафиксировано 59 взрывов", - говорится в сообщении подразделения ГПСУ в Facebook.

Как указано, вражеские обстрелы фиксировали:

Новгород-Северская громада: 9 взрывов (приходов, предположительно, реактивной артиллерии и минометов 120 мм) в направлении н.п. Гремяч.

Семеновская громада: 40 взрывов (приходов, предположительно, из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Карповичи, Леонивка, Прогресс, Лубяное и Заречье.

Сновская громада: 10 взрывов (2 прихода, предположительно, взрывные устройства сброшены с БпЛА врага, 8 приходов из миномета 120 мм) в направлении н.п. Елино.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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