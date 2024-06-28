росіяни вдарили по Новокаїрах на Херсонщині, поранивши двох людей
Київ • УНН
Російські війська атакували село Новокаїри в Херсонській області, поранивши двох мирних жителів, 70-річну жінку та 58-річного чоловіка.
Російські війська сьогодні вранці вдарили по Новокаїрах у Херсонській області, відомо про двох постраждалих, повідомили у п'ятницю у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні зранку окупанти вдарили по селу Новокаїри Бериславського району. Через російський обстріл постраждали двоє людей", - ідеться у повідомленні.
70-річна жінка, як вказано, отримала вибухову травму та поранення руки, у 58-річного чоловіка діагностували вибухову травму.
Постраждалим надають медичну допомогу.
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