Российские войска атаковали село Новокаиры в Херсонской области, ранив двух мирных жителей, 70-летнюю женщину и 58-летнего мужчину.
Российские войска сегодня утром ударили по Новокаирам в Херсонской области, известно о двух пострадавших, сообщили в пятницу в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Сегодня утром оккупанты ударили по селу Новокаиры Бериславского района. Из-за российского обстрела пострадали два человека", - говорится в сообщении.
70-летняя женщина, как указано, получила взрывную травму и ранение руки, у 58-летнего мужчины диагностировали взрывную травму.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, "скорую", ранили 6 человек28 июня 2024, 05:27 • 17698 просмотров