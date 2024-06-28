Российские войска сегодня утром ударили по Новокаирам в Херсонской области, известно о двух пострадавших, сообщили в пятницу в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром оккупанты ударили по селу Новокаиры Бериславского района. Из-за российского обстрела пострадали два человека", - говорится в сообщении.

70-летняя женщина, как указано, получила взрывную травму и ранение руки, у 58-летнего мужчины диагностировали взрывную травму.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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