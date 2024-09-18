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росіяни вдарили по Херсону, двоє поранених

росіяни вдарили по Херсону, двоє поранених

Київ • УНН

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Російські удари по Херсону призвели до поранення двох мирних жителів. 45-річна жінка постраждала від обстрілу біля магазину, а 58-річний чоловік отримав травми від вибухівки, скинутої з дрона.

Удари російських військ по Херсону призвели до поранення ще двох людей. 45-річна жінка постраждала від обстрілу біля магазину, а 58-річний чоловік отримав травми від вибухівки, скинутої з дрона, повідомили у Херсонській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Під російськими ударами вкотре опинився Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу поблизу магазину постраждала 45-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та контузію. Також через скидання вибухівки з БпЛА вибухову травму і поранення гомілки дістав 58-річний чоловік", - ідеться у повідомленні.

Постраждалі, як вказано, самостійно звернулися до лікарні. Їм надали необхідну меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

На Херсонщині через атаки рф за добу є загиблий і 4 поранених18.09.24, 08:38 • 18308 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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