росіяни вдарили по Херсону, двоє поранених
Київ • УНН
Російські удари по Херсону призвели до поранення двох мирних жителів. 45-річна жінка постраждала від обстрілу біля магазину, а 58-річний чоловік отримав травми від вибухівки, скинутої з дрона.
Удари російських військ по Херсону призвели до поранення ще двох людей. 45-річна жінка постраждала від обстрілу біля магазину, а 58-річний чоловік отримав травми від вибухівки, скинутої з дрона, повідомили у Херсонській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.
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"Під російськими ударами вкотре опинився Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу поблизу магазину постраждала 45-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та контузію. Також через скидання вибухівки з БпЛА вибухову травму і поранення гомілки дістав 58-річний чоловік", - ідеться у повідомленні.
Постраждалі, як вказано, самостійно звернулися до лікарні. Їм надали необхідну меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.
На Херсонщині через атаки рф за добу є загиблий і 4 поранених18.09.24, 08:38 • 18308 переглядiв