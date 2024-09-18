россияне ударили по Херсону, двое раненых

Удары российских войск по Херсону привели к ранению еще двух человек. 45-летняя женщина пострадала от обстрела возле магазина, а 58-летний мужчина получил травмы от взрывчатки, сброшенной с дрона, сообщили в Херсонской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Под российскими ударами в очередной раз оказался Днепровский район Херсона. В результате вражеского обстрела вблизи магазина пострадала 45-летняя женщина. Она получила взрывную травму и контузию. Также из-за сброса взрывчатки с БПЛА взрывную травму и ранение голени получил 58-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Пострадавшие, как указано, самостоятельно обратились в больницу. Им оказали необходимую медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

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