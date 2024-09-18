россияне ударили по Херсону, двое раненых
Киев • УНН
Российские удары по Херсону привели к ранению двух мирных жителей. 45-летняя женщина пострадала от обстрела возле магазина, а 58-летний мужчина получил травмы от взрывчатки, сброшенной с дрона.
Удары российских войск по Херсону привели к ранению еще двух человек. 45-летняя женщина пострадала от обстрела возле магазина, а 58-летний мужчина получил травмы от взрывчатки, сброшенной с дрона, сообщили в Херсонской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Под российскими ударами в очередной раз оказался Днепровский район Херсона. В результате вражеского обстрела вблизи магазина пострадала 45-летняя женщина. Она получила взрывную травму и контузию. Также из-за сброса взрывчатки с БПЛА взрывную травму и ранение голени получил 58-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Пострадавшие, как указано, самостоятельно обратились в больницу. Им оказали необходимую медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.
На Херсонщині через атаки рф за добу є загиблий і 4 поранених18 сентября 2024, 05:38 • 11813 просмотров