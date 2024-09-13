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росіяни вдарили дроном по Куп'янську: постраждала 30-річна жінка

росіяни вдарили дроном по Куп'янську: постраждала 30-річна жінка

Київ • УНН

 • 19275 перегляди

У Куп'янську внаслідок атаки російського FPV-дрона постраждала 30-річна жінка. Вона отримала вибухову травму та уламкове поранення, медики надали допомогу на місці.

Сьогодні, 13 вересня, російській війська вдарили по Куп'янську дроном. Внаслідок ворожої атаки постраждала 30-річна жінка. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Сьогодні близько 15:20 окупанти вдарили по Куп’янську. Внаслідок ворожого удару постраждала 30-річна жінка, отримала вибухову травму та уламкове поранення

- розповів Синєгубов. 

За його словами, ворог застосував FPV-дрон з боєприпасом. Він також відзначив, що медики надали всю допомогу на місці.

Нагадаємо

У Харківській області внаслідок ворожих атак за минулу добу, 12 вересня, чотири людини загинули, ще 18 постраждали, зокрема 10-річна дівчинка і троє рятувальників.

У Харкові зараз перебуває понад мільйон людей – мер13.09.24, 13:40 • 19717 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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