росіяни вдарили дроном по Куп'янську: постраждала 30-річна жінка
Київ • УНН
У Куп'янську внаслідок атаки російського FPV-дрона постраждала 30-річна жінка. Вона отримала вибухову травму та уламкове поранення, медики надали допомогу на місці.
Сьогодні, 13 вересня, російській війська вдарили по Куп'янську дроном. Внаслідок ворожої атаки постраждала 30-річна жінка. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Сьогодні близько 15:20 окупанти вдарили по Куп’янську. Внаслідок ворожого удару постраждала 30-річна жінка, отримала вибухову травму та уламкове поранення
За його словами, ворог застосував FPV-дрон з боєприпасом. Він також відзначив, що медики надали всю допомогу на місці.
Нагадаємо
У Харківській області внаслідок ворожих атак за минулу добу, 12 вересня, чотири людини загинули, ще 18 постраждали, зокрема 10-річна дівчинка і троє рятувальників.
У Харкові зараз перебуває понад мільйон людей – мер13.09.24, 13:40 • 19717 переглядiв