россияне ударили дроном по Купянску: пострадала 30-летняя женщина

Сегодня, 13 сентября, российские войска ударили по Купянску дроном. В результате вражеской атаки пострадала 30-летняя женщина. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Сегодня около 15:20 оккупанты ударили по Купянску. В результате вражеского удара пострадала 30-летняя женщина, получила взрывную травму и осколочное ранение - рассказал Синегубов.

По его словам, враг применил FPV-дрон с боеприпасом. Он также отметил, что медики оказали всю помощь на месте.

Напомним,

В Харьковской области в результате вражеских атак за минувшие сутки, 12 сентября, четыре человека погибли, еще 18 пострадали, в том числе 10-летняя девочка и трое спасателей.

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