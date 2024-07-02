росіяни скинули вибухівку з дрона на жительку Берислава на Херсонщині
Київ • УНН
54-річна жінка була госпіталізована з вибуховими травмами та контузією після того, як російські війська скинули на неї вибухівку з безпілотника в Бериславі Херсонської області.
російські війська скинули вибухівку з дрона на Берислава Херсонської області, її з вибуховою травмою та контузією доставили до лікарні. Про це у вівторок повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.
росіяни атакували з безпілотника жительку Берислава. Окупаційні війська скинула вибухівку з дрона на 54-річну жінку, коли та знаходилася на подвірʼї власного будинку
Повідомляється, що потерпілу доставили до лікарні з вибуховою травмою та контузією. Їй надають необхідну меддопомогу.
Доповнення
Вісім людей було поранено і одна 54-річна жінка загинула під час нещодавніх ворожих обстрілів Херсона.