российские войска сбросили взрывчатку с дрона на Берислава Херсонской области, ее со взрывной травмой и контузией доставили в больницу. Об этом во вторник сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.

россияне атаковали с беспилотника жительницу Берислава. Оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на 54-летнюю женщину, когда та находилась во дворе собственного дома - говорится в сообщении ОВА.

Сообщается, что пострадавшую доставили в больницу со взрывной травмой и контузией. Ей оказывают необходимую медпомощь.

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Восемь человек были ранены и одна 54-летняя женщина погибла во время недавних вражеских обстрелов Херсона.