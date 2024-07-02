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росіяни скинули авіабомбу на Селидове: загинула людина, ще двоє поранені

Київ • УНН

 • 17615 перегляди

Внаслідок російського авіаудару по Селидовому загинула 1 людина і щонайменше 2 отримали поранення, пошкоджено 24 будинки і 2 автомобілі.

росіяни скинули авіабомбу на Селидове: загинула людина, ще двоє поранені

У вівторок, 2 липня, російські військові вдарили по Селидовому авіабомбою. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, що найменше двоє отримали поранення. Про це заявив Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі 

Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок обстрілу Селидового. Місто потрапило під вогонь сьогодні в середині дня — росіяни знову вдарили авіабомбою по цивільним

- резюмував очільник ОВА. 

За його словами, відомо, що в результаті обстрілу загинула  63-річна жінка. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу.

Також за попередньою інформацією, пошкоджено 24 будинки і 2 автомобілі.

Філашкін вчергове підкреслив, що регіон небезпечний через активні ворожі обстріли та закликав місцевих евакуюватись з прифронтової зони.

Нагадаємо

Ремонтна бригада ДТЕК знову потрапила під обстріл під час виконання планових робіт поблизу лінії зіткнення в Донецькій області. В результаті обстрілу був сильно пошкоджений робочий автомобіль, що стало вже третім подібним інцидентом за останні два тижні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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