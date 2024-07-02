Во вторник, 2 июля, российские военные ударили по Селидовому авиабомбой. Вследствие вражеской атаки один человек погиб, по меньшей мере двое получили ранения. Об этом заявил Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела Селидово. Город попал под огонь сегодня в середине дня - россияне снова ударили авиабомбой по гражданским - резюмировал глава ОВА.

По его словам, известно, что в результате обстрела погибла 63-летняя женщина. Раненые получают всю необходимую медицинскую помощь.

Также по предварительной информации, повреждены 24 дома и 2 автомобиля.

Филашкин в очередной раз подчеркнул, что регион опасен из-за активных вражеских обстрелов и призвал местных эвакуироваться из прифронтовой зоны.

Напомним

Ремонтная бригада ДТЭК снова попала под обстрел во время выполнения плановых работ вблизи линии соприкосновения в Донецкой области. В результате обстрела был сильно поврежден рабочий автомобиль, что стало уже третьим подобным инцидентом за последние две недели.