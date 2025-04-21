росіяни розширяють свою військову присутність в Маріуполі - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розширяють свою військову присутність. Зокрема, протягом березня-квітня в місті з’явилися дві нові військові бази. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише УНН.

Зазначається, що, нова військова база з'явилася в північно-західній частині Кальміуського району. Це один логістичний хаб - в Лівобережному районі, неподалік ЖМР Східний.

Андрющенко зазначив, що найбільший інтерес в цьому складає друга база.

По-перше, тому, що її організація - результат необхідності розширення вже наявної бази неподалік. Яка використовується здебільше для стоянки паливо заправників та вантажівок з БК на перегоні в Запорізьку область (або звідти). Нова база носить інше призначення. Вона здебільше для стоянки живої сили та техніки. Зокрема, тут підвищені заходи маскування