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россияне расширяют свое военное присутствие в Мариуполе - Андрющенко

Киев • УНН

 • 2028 просмотра

В Мариуполе в течение марта-апреля появились две новые военные базы оккупантов. Город последовательно превращают в главный логистическо-военный плацдарм для грузов, техники и живой силы.

россияне расширяют свое военное присутствие в Мариуполе - Андрющенко

В временно оккупированном Мариуполе россияне расширяют свое военное присутствие. В частности, в течение марта-апреля в городе появились две новые военные базы. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, пишет УНН.

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Отмечается, что новая военная база появилась в северо-западной части Кальмиусского района. Это один логистический хаб - в Левобережном районе, неподалеку от ЖМР Восточный.

Андрющенко отметил, что наибольший интерес в этом представляет вторая база.

Во-первых, потому, что ее организация - результат необходимости расширения уже имеющейся базы неподалеку. Которая используется в основном для стоянки топливозаправщиков и грузовиков с БК на перегоне в Запорожскую область (или оттуда). Новая база носит другое назначение. Она в основном для стоянки живой силы и техники. В частности, здесь повышенные меры маскировки

- пояснил он.

По словам Андрющенко, в целом тенденция усиления военного присутствия в Мариуполе началась в начале года. И можно констатировать, что это не случайность, а последовательное превращение города в главный и полноценный логистически-военный плацдарм не только для грузов, но и техники и живой силы с разветвленной сетью стоянок, ремонтных баз и пунктов постоянного и временного расположения оккупантов. Этому способствуют факторы развития железной дороги и портового сообщения.

Поэтому мы уверены, что в ближайшее время сможем констатировать факт военного использования как железнодорожных станций Мариуполь-сортировочная, Мариуполь-главный, так и самого Мариупольского порта

- добавил Андрющенко.

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