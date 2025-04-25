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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
24 квітня, 18:25 • 16631 перегляди

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росіяни різко зменшили присутність ракетоносіїв з "Калібрами" у Чорному морі - ВМС

Київ • УНН

 • 32 перегляди

В акваторії Чорного моря зафіксовано 1 ворожий корабель з ракетами "Калібр". В Середземному морі перебувають 4 ворожі кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет.

росіяни різко зменшили присутність ракетоносіїв з "Калібрами" у Чорному морі - ВМС

Окупанти залишають 1 ракетоносій з "Калібрами" на борту в акваторії Чорного моря. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 25.04.2025 в Чорному морі зафіксовано 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет.

Крім того, в Середземному морі перебувають 4 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі нині відсутні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух з протоки Босфор; до Азовського моря – 8 суден, з них 4 продовжили рух з протоки Босфор

   - йдеться у повідомленні.  

В ВМС ЗСУ знову підкреслюють, що агресор продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Майже місяць тому, 25 березня, США та Україна погодили заходи щодо забезпечення безпечного судноплавства у Чорному морі. Зокрема, передбачається виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню в Чорному морі є одним з найбільших досягнень України у переговорному процесі.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
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