росіяни різко зменшили присутність ракетоносіїв з "Калібрами" у Чорному морі - ВМС

Окупанти залишають 1 ракетоносій з "Калібрами" на борту в акваторії Чорного моря. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Зазначається, що станом на 06:00 25.04.2025 в Чорному морі зафіксовано 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет.

Крім того, в Середземному морі перебувають 4 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі нині відсутні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух з протоки Босфор; до Азовського моря – 8 суден, з них 4 продовжили рух з протоки Босфор