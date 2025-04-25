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рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский
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россияне резко уменьшили присутствие ракетоносителей с "Калибрами" в Черном море - ВМС

Киев • УНН

 • 36 просмотра

В акватории Черного моря зафиксирован 1 вражеский корабль с ракетами "Калибр". В Средиземном море находятся 4 вражеских корабля, два из которых являются носителями крылатых ракет.

россияне резко уменьшили присутствие ракетоносителей с "Калибрами" в Черном море - ВМС

Оккупанты оставляют 1 ракетоноситель с "Калибрами" на борту в акватории Черного моря. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 25.04.2025 в Черном море зафиксирован 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет.

Кроме того, в Средиземном море находятся 4 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет. В то же время в Азовском море вражеские корабли сейчас отсутствуют.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 2 судна, из них 1 продолжило движение из пролива Босфор; в Азовское море – 8 судов, из них 4 продолжили движение из пролива Босфор

   - говорится в сообщении.  

В ВМС ВСУ снова подчеркивают, что агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Почти месяц назад, 25 марта, США и Украина согласовали меры по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. В частности, предполагается исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня в Черном море является одним из крупнейших достижений Украины в переговорном процессе.

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Калибр (семейство ракет)
Черное море
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