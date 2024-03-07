"росіяни продукують свої безпілотники, але це їх не врятує" - СБУ
Київ • УНН
Речник СБУ заявив, що спроби росії створити власні морські безпілотники не врятують її, а лише збільшать кількість законних цілей для України в Чорному морі.
російські військові намагаються створити свої морські безпілотники, втім це лише збільшує кількість законних цілей для України у Чорному морі . Українські ж морські дрони СБУ убезпечила від зазіхань ворога. Про це заявив речник СБУ Артема Дехтяренко в ефірі телемарафону, передає УНН.
росіяни продукують свої безпілотники, але це їх не врятує – це лише збільшує кількість законних цілей для нас у Чорному морі
За його словами, будь-які їхні розробки не впливають на плани України зі знищення ворога і на стратегічну мету – перемогу над росією.
Також Дехтяренко розповів, що в арсеналі СБУ декілька видів морських дронів.
"СБУ убезпечує свої розробки від зазіхань ворога – ми постійно знаходимось на декілька кроків попереду. Сам факт того, що ми можемо атакувати їхні обʼєкти в Чорному морі такою зброєю – став несподіванкою для ворога", – додав він.
В Україні презентували новий морський дрон Sea Baby після збору коштів: може нести понад тонну бойового навантаження06.03.24, 14:54 • 26738 переглядiв