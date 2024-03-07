"россияне продуцируют свои беспилотники, но это их не спасет" - СБУ

российские военные пытаются создать свои морские беспилотники, впрочем, это лишь увеличивает количество законных целей для Украины в Черном море. Украинские же морские дроны СБУ обезопасила от посягательств врага. Об этом заявил представитель СБУ Артема Дехтяренко в эфире телемарафона, передает УНН.

россияне производят свои беспилотники, но это их не спасет - это лишь увеличивает количество законных целей для нас в Черном море - заявил Дехтяренко.

По его словам, любые их разработки не влияют на планы Украины по уничтожению врага и на стратегическую цель - победу над россией.

Также Дехтяренко рассказал, что в арсенале СБУ несколько видов морских дронов.

"СБУ защищает свои разработки от посягательств врага - мы постоянно находимся на несколько шагов впереди. Сам факт того, что мы можем атаковать их объекты в Черном море таким оружием - стал неожиданностью для врага", - добавил он.

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