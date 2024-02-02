росіяни продовжують обстрілювати Херсон: поранено 62-річну жінку
Київ • УНН
російські війська обстріляли Херсон, поранивши 62-річну жінку. Медики діагностували у неї контузію, вибухову та черепно-мозкову травму і надали допомогу на місці.
Окупаційні війська рф вчергове за добу вдарили по Херсону, внаслідок чого поранення отримала літня жінка. Про це заявили у Херсонській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
росіяни вкотре за день бʼють по Херсону. Внаслідок чергового обстрілу контузію, вибухову та черепно-мозкову травму отримала 62-річна жінка
Зазначається, що потерпіла отримала допомогу на місці.
Доповнення
Сьогодні вдень росіяни також завдали авіаційного удару по Херсону, внаслідок чого поранення отримали постраждало щонайменше двоє людей: зокрема, поранено 73-річну жінку та хлопця 17 років.
Армія рф двічі з обіду обстріляла Інгулець на Херсонщині: є постраждалі 02.02.24, 14:41 • 20229 переглядiв