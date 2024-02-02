россияне продолжают обстреливать Херсон: ранена 62-летняя женщина

Оккупационные войска рф в очередной раз за сутки ударили по Херсону, в результате чего ранения получила пожилая женщина. Об этом заявили в Херсонской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

россияне в очередной раз за день бьют по Херсону. В результате очередного обстрела контузию, взрывную и черепно-мозговую травму получила 62-летняя женщина - резюмировали в ОВА.

Отмечается, что пострадавшая получила помощь на месте.

Дополнение

Сегодня днем россияне также нанесли авиационный удар по Херсону, в результате чего ранения получили пострадали по меньшей мере два человека: в частности, ранены 73-летняя женщина и парень 17 лет.

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