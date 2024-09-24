росіяни полюють на цивільних: у Малій Токмачці через атаку рф загинув чоловік
Київ • УНН
У Запорізькій області внаслідок атаки російського дрона загинув мирний житель. Чоловік перебував на вулиці в селі Мала Токмачка, коли ворожий FPV-дрон влучив у нього.
Надвечір, 24 вересня, російські війська вдарили по Запорізькій області дроном. Внаслідок ворожої атаки загинув цивільний. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Полюють на цивільних: росіяни вбили FPV-дроном мешканця Малої Токмачки. Чоловік знаходився на вулиці, коли ворог поцілив у нього
За словами Федорова, правоохоронці, які виїхали на подію, констатували смерть місцевого мешканця.
Нагадаємо
Вночі російські війська здійснили 14 авіаударів по Запоріжжю та околицях. Внаслідок атак загинула 1 людина, 7 поранено, серед них 15-річна дитина. Удари завдано по Комунарському та Шевченківському районах.