россияне охотятся на гражданских: в Малой Токмачке из-за атаки рф погиб мужчина

Вечером, 24 сентября, российские войска ударили по Запорожской области дроном. В результате вражеской атаки погиб гражданский. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Охотятся на гражданских: россияне убили FPV-дроном жителя Малой Токмачки. Мужчина находился на улице, когда враг попал в него - рассказал председатель ОВА.

По словам Федорова, правоохранители, которые выехали на происшествие, констатировали смерть местного жителя.

Напомним,

Ночью российские войска совершили 14 авиаударов по Запорожью и окрестностям. В результате атак погиб 1 человек, 7 ранены, среди них 15-летний ребенок. Удары нанесены по Коммунарскому и Шевченковскому районам.