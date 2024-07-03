росіяни били по Донеччині керованими бомбами: двоє людей загинуло, 9 травмувалась
Київ • УНН
Двоє людей загинули і дев'ятеро отримали поранення в результаті російських обстрілів 23 населених пунктів Донецької області з використанням керованих бомб типу КАБ-500 і УМПБ Д-30СН, які завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі.
російські війська минулої доби обстріляли 23 населених пункти Донецької області, внаслідок чого двоє людей загинуло, ще дев'ятеро зазнали поранень. Армія рф била, зокрема, авіабомбами "УМПБ Д-30СН" та "КАБ-500". Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Деталі
Правоохоронці зафіксували 2511 російських обстрілів по населених пунктах Донеччини за добу.
Армія рф відкрила вогонь по містах Гірник, Костянтинівка, Лиман, Селидове, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, селищах Гостре, Гродівка, Зарічне, Нью-Йорк, Північне, Райгородок, селах Галицинівка, Дальнє, Катеринівка, Костянтинопіль, Костянтинопільське, Нова Полтавка, Новоселидівка, Одрадне, Острівське, Сергіївка.
Внаслідок атак рф пошкоджено 61 цивільний об’єкт – 49 житлових будинків, магазини, заклад освіти, бібліотеку, автомобілі, екскаватор і поле пшениці.
За даними правоохоронців, по Селидовому росіяни вдарили керованою бомбою "КАБ-500" - вбили цивільну особу, ще трьох мешканців поранили. Пошкоджено 24 приватних будинки та 2 авто.
Також у Нью-Йорку ворог поцілив по приватній оселі – загинула людина.
Двоє поранених мирних жителів – у Сіверську, по одному – у Гірнику, Зарічному, Північному та Часовому Яру.
Крім того, на Лиман ворог скинув дві авіабомби "УМПБ Д-30СН", пошкодив об’єкт сільського господарства, попередньо - без постраждалих.
На Костянтинопіль окупанти спрямували бомбу "УМПБ Д-30СН" - руйнувань зазнали 4 приватних будинки, дві крамниці, заклад освіти, бібліотека.
Внаслідок авіаудару керованою бомбою "УМПБ Д-30СН" в Одрадному пошкоджено 6 будинків.