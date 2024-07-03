российские войска за прошедшие сутки обстреляли 23 населенных пункта Донецкой области, в результате чего два человека погибли, еще девять получили ранения. Армия рф била, в частности, авиабомбами "УМПБ Д-30СН" и "КАБ-500". Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Правоохранители зафиксировали 2511 российских обстрелов по населенным пунктам Донетчины за сутки.

Армия рф открыла огонь по городам Горняк, Константиновка, Лиман, Селидово, Северск, Торецк, Часов Яр, поселкам Острое, Гродовка, Заречное, Нью-Йорк, Северное, Райгородок, селам Галициновка, Дальнее, Екатериновка, Константинополь, Константинопольское, Новая Полтавка, Новоселидовка, Отрадное, Островское, Сергеевка.

В результате атак рф поврежден 61 гражданский объект - 49 жилых домов, магазины, учебное заведение, библиотека, автомобили, экскаватор и поле пшеницы.

По данным правоохранителей, по Селидово россияне ударили управляемой бомбой "КАБ-500" - убили гражданское лицо, еще троих жителей ранили. Повреждены 24 частных дома и 2 авто.

Также в Нью-Йорке враг попал по частному дому - погиб человек.

Двое раненых мирных жителей - в Северске, по одному - в Горняке, Заречном, Северном и Часовом Яру.

Кроме того, на Лиман враг сбросил две авиабомбы "УМПБ Д-30СН", повредил объект сельского хозяйства, предварительно - без пострадавших.

На Константинополь оккупанты направили бомбу "УМПБ Д-30СН" - разрушениям подверглись 4 частных дома, два магазина, учебное заведение, библиотека.

В результате авиаудара управляемой бомбой "УМПБ Д-30СН" в Отрадном повреждены 6 домов.