росіяни атакували цивільних на Сумщині дроном: є загиблий та поранений – ОВА
Київ • УНН
Вранці 16 червня росіяни атакували цивільних у Білопільській громаді Сумщини дроном-камікадзе. Внаслідок атаки один чоловік загинув, ще один отримав поранення.
Вранці, 16 червня війська рф завдали цілеспрямованого удару по цивільних у Білопільській громаді Сумської області.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.
Деталі
За словами очільника області, атака відбулася у прикордонному районі.
Цього ранку ворог цілеспрямовано вдарив по цивільним у Білопільській громаді
Він уточнив, що окупанти використали дрон-камікадзе проти техніки цивільного призначення.
Росіяни атакували дроном мотоблок поблизу одного з сіл, неподалік кордону з рф
У результаті ворожого удару постраждали місцеві мешканці.
Унаслідок влучання були поранені двоє цивільних чоловіків – 56 та 72 років
Як повідомив Григоров, один з потерпілих загинув.
Молодший, на жаль, помер від отриманих травм. Мої співчуття близьким
Глава області наголосив, що атака є черговим свідченням терору з боку росіян.
Це ще один доказ того, що ворог свідомо бʼє по мирних людях
Він закликав жителів прикордоння не нехтувати безпекою.
Закликаю жителів прикордонних населених пунктів бути особливо пильними: небезпека обстрілів і атак дронами з боку ворога залишається високою
Нагадаємо
Сумщина регулярно зазнає обстрілів з боку рф, зокрема з використанням дронів-камікадзе, артилерії та мінометів. Українська влада фіксує численні випадки ударів саме по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.