росіяни атакували цивільних на Сумщині дроном: є загиблий та поранений – ОВА

Вранці, 16 червня війська рф завдали цілеспрямованого удару по цивільних у Білопільській громаді Сумської області.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

За словами очільника області, атака відбулася у прикордонному районі.

Цього ранку ворог цілеспрямовано вдарив по цивільним у Білопільській громаді

Він уточнив, що окупанти використали дрон-камікадзе проти техніки цивільного призначення.

Росіяни атакували дроном мотоблок поблизу одного з сіл, неподалік кордону з рф

У результаті ворожого удару постраждали місцеві мешканці.

Унаслідок влучання були поранені двоє цивільних чоловіків – 56 та 72 років

Як повідомив Григоров, один з потерпілих загинув.

- сказав він.

Молодший, на жаль, помер від отриманих травм. Мої співчуття близьким

Глава області наголосив, що атака є черговим свідченням терору з боку росіян.

Це ще один доказ того, що ворог свідомо бʼє по мирних людях