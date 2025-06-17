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росіяни атакували цивільних на Сумщині дроном: є загиблий та поранений – ОВА

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Вранці 16 червня росіяни атакували цивільних у Білопільській громаді Сумщини дроном-камікадзе. Внаслідок атаки один чоловік загинув, ще один отримав поранення.

росіяни атакували цивільних на Сумщині дроном: є загиблий та поранений – ОВА

Вранці, 16 червня війська рф завдали цілеспрямованого удару по цивільних у Білопільській громаді Сумської області.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Деталі

За словами очільника області, атака відбулася у прикордонному районі.

Цього ранку ворог цілеспрямовано вдарив по цивільним у Білопільській громаді

- заявив Начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Він уточнив, що окупанти використали дрон-камікадзе проти техніки цивільного призначення.

Росіяни атакували дроном мотоблок поблизу одного з сіл, неподалік кордону з рф

- повідомив Григоров.

У результаті ворожого удару постраждали місцеві мешканці.

Унаслідок влучання були поранені двоє цивільних чоловіків – 56 та 72 років

- зазначив Начальник Сумської ОВА.

Як повідомив Григоров, один з потерпілих загинув.

Молодший, на жаль, помер від отриманих травм. Мої співчуття близьким

- сказав він.

Глава області наголосив, що атака є черговим свідченням терору з боку росіян.

Це ще один доказ того, що ворог свідомо бʼє по мирних людях

- заявив Григоров.

Він закликав жителів прикордоння не нехтувати безпекою.

Закликаю жителів прикордонних населених пунктів бути особливо пильними: небезпека обстрілів і атак дронами з боку ворога залишається високою

- наголосив Начальник Сумської ОВА.

Нагадаємо

Сумщина регулярно зазнає обстрілів з боку рф, зокрема з використанням дронів-камікадзе, артилерії та мінометів. Українська влада фіксує численні випадки ударів саме по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.  

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ВійнаКримінал та НП
Сумська область
Україна
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