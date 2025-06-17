Россияне атаковали гражданских в Сумской области дроном: есть погибший и раненый – ОВА
Киев • УНН
Утром 16 июня россияне атаковали гражданских в Белопольской общине Сумской области дроном-камикадзе. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.
Утром, 16 июня войска рф нанесли целенаправленный удар по гражданским в Белопольской громаде Сумской области.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.
Детали
По словам главы области, атака произошла в приграничном районе.
Этим утром враг целенаправленно ударил по гражданским в Белопольской громаде
Он уточнил, что оккупанты использовали дрон-камикадзе против техники гражданского назначения.
Россияне атаковали дроном мотоблок вблизи одного из сел, недалеко от границы с рф
В результате вражеского удара пострадали местные жители.
В результате попадания были ранены двое гражданских мужчин – 56 и 72 лет
Как сообщил Григоров, один из пострадавших погиб.
Младший, к сожалению, умер от полученных травм. Мои соболезнования близким
Глава области подчеркнул, что атака является очередным свидетельством террора со стороны россиян.
Это еще одно доказательство того, что враг сознательно бьет по мирным людям
Он призвал жителей приграничья не пренебрегать безопасностью.
Призываю жителей приграничных населенных пунктов быть особенно бдительными: опасность обстрелов и атак дронами со стороны врага остается высокой
Напомним
Сумщина регулярно подвергается обстрелам со стороны рф, в частности с использованием дронов-камикадзе, артиллерии и минометов. Украинские власти фиксируют многочисленные случаи ударов именно по гражданской инфраструктуре и мирному населению.