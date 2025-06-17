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Россияне атаковали гражданских в Сумской области дроном: есть погибший и раненый – ОВА

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Утром 16 июня россияне атаковали гражданских в Белопольской общине Сумской области дроном-камикадзе. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.

Россияне атаковали гражданских в Сумской области дроном: есть погибший и раненый – ОВА

Утром, 16 июня войска рф нанесли целенаправленный удар по гражданским в Белопольской громаде Сумской области.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Детали

По словам главы области, атака произошла в приграничном районе.

Этим утром враг целенаправленно ударил по гражданским в Белопольской громаде

- заявил Начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Он уточнил, что оккупанты использовали дрон-камикадзе против техники гражданского назначения.

Россияне атаковали дроном мотоблок вблизи одного из сел, недалеко от границы с рф

- сообщил Григоров.

В результате вражеского удара пострадали местные жители.

В результате попадания были ранены двое гражданских мужчин – 56 и 72 лет

- отметил Начальник Сумской ОВА.

Как сообщил Григоров, один из пострадавших погиб.

Младший, к сожалению, умер от полученных травм. Мои соболезнования близким

- сказал он.

Глава области подчеркнул, что атака является очередным свидетельством террора со стороны россиян.

Это еще одно доказательство того, что враг сознательно бьет по мирным людям

- заявил Григоров.

Он призвал жителей приграничья не пренебрегать безопасностью.

Призываю жителей приграничных населенных пунктов быть особенно бдительными: опасность обстрелов и атак дронами со стороны врага остается высокой

- подчеркнул Начальник Сумской ОВА.

Напомним

Сумщина регулярно подвергается обстрелам со стороны рф, в частности с использованием дронов-камикадзе, артиллерии и минометов. Украинские власти фиксируют многочисленные случаи ударов именно по гражданской инфраструктуре и мирному населению.  

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ВойнаКриминал и ЧП
Сумская область
Украина
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