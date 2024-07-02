росіяни активно перекидають до Донецька мобільні установки радіоелектронної боротьби - партизани

Партизани у Донецьку помітили поставки окупантам мобільних установок радіоелектронної боротьби, повідомили у вівторок у русі "Атеш", передає УНН.

Наш агент повідомив про спостереження в районі ДонецькСіті. Він помітив переміщення російських військовослужбовців і звернув увагу на військовий Камаз. Агент зафіксував перевантаження мобільних установок РЕБ з Камаза в пікап