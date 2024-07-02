росіяни активно перекидають до Донецька мобільні установки радіоелектронної боротьби - партизани
Київ • УНН
російські війська перекинули до Донецька мобільні установки радіоелектронної боротьби,ймовірно, через постійну активність FPV-дронів Сил оборони України.
Партизани у Донецьку помітили поставки окупантам мобільних установок радіоелектронної боротьби, повідомили у вівторок у русі "Атеш", передає УНН.
Наш агент повідомив про спостереження в районі ДонецькСіті. Він помітив переміщення російських військовослужбовців і звернув увагу на військовий Камаз. Агент зафіксував перевантаження мобільних установок РЕБ з Камаза в пікап
Партизани вважають, що ймовірно, мо рф активно постачає 1-му армійському корпусу рф мобільні РЕБи через постійну активність FPV-дронів Сил оборони України.
"Бавовна" сталася в окупованому Донецьку: повідомляють про понад 20 потужних вибухів22.06.24, 09:59 • 27623 перегляди