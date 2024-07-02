Киев • УНН
российские войска перебросили в Донецк мобильные установки радиоэлектронной борьбы, вероятно, из-за постоянной активности FPV-дронов Сил обороны Украины.
Партизаны в Донецке заметили поставки оккупантам мобильных установок радиоэлектронной борьбы, сообщили во вторник в движении "Атеш", передает УНН.
Наш агент сообщил о наблюдении в районе ДонецкСити. Он заметил перемещение российских военнослужащих и обратил внимание на военный Камаз. Агент зафиксировал перегрузку мобильных установок РЭБ из Камаза в пикап
Партизаны считают, что вероятно, мо рф активно поставляет 1-му армейскому корпусу рф мобильные РЭБы из-за постоянной активности FPV-дронов Сил обороны Украины.
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