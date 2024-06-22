"Бавовна" сталася в окупованому Донецьку: повідомляють про понад 20 потужних вибухів
Київ • УНН
Понад 20 потужних вибухів прогриміли в окупованому росією Донецьку, від місць вибухів піднімався дим, про жертви нічого не відомо.
Понад 20 потужних вибухів пролунало в тимчасово окупованому Донецьку, повідомляють місцеві та російські телеграм-канали та ЗМІ, пише УНН.
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Над місцем прильоту, як вказано, здіймається дим. Чи є постраждалі, наразі невідомо.
росіяни перемішують військову техніку у бік Горлівки на Донеччині - партизани19.06.24, 16:58 • 19362 перегляди