росія заявила про виявлення вночі дронів у бєлгородській області рф та в окупованому Криму
Київ • УНН
росія стверджує, що нібито знищила і перехопила 5 безпілотників у бєлгородській області та 1 безпілотник в окупованому Криму.
У міноборони рф стверджують, що минулої ночі "знищили" та "перехопили" декілька дронів у бєлгородській області росії та один - у тимчасово окупованому Криму, пише УНН.
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У мо рф заявляють, що нібито своєю ППО "знищили" та "перехопили" п'ять безпілотних літальних апаратів над територією бєлгородської області та один БПЛА - над територією окупованого Кримського півострова.
Окупантів у Криму «штормить»: у військових частинах лунають сирени02.05.24, 19:14 • 48879 переглядiв