росія заявила про виявлення вночі дронів у бєлгородській області рф та в окупованому Криму

У міноборони рф стверджують, що минулої ночі "знищили" та "перехопили" декілька дронів у бєлгородській області росії та один - у тимчасово окупованому Криму, пише УНН.

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У мо рф заявляють, що нібито своєю ППО "знищили" та "перехопили" п'ять безпілотних літальних апаратів над територією бєлгородської області та один БПЛА - над територією окупованого Кримського півострова.

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