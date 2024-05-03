россия заявила об обнаружении ночью дронов в белгородской области рф и в оккупированном Крыму

В минобороны рф утверждают, что минувшей ночью "уничтожили" и "перехватили" несколько дронов в белгородской области россии и один - во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

Детали

В мо рф заявляют, что якобы своей ПВО "уничтожили" и "перехватили" пять беспилотных летательных аппаратов над территорией белгородской области и один БПЛА - над территорией оккупированного Крымского полуострова.

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