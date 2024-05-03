Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
россия заявила об обнаружении ночью дронов в белгородской области рф и в оккупированном Крыму
В апреле Благотворительная биржа "ДоброДій" помогла 15 тяжелобольным детям, среди которых 11-летняя Юля с тяжелой формой сколиоза
Баллистических, управляемых, крылатых ракет или дронов-камикадзе этой ночью враг не применял, а бил КАБами - Евлаш
Турция отвергает передачу другим странам российских ракетных систем С-400, которые предлагали передать Украине
Чрезвычайной активности врага не наблюдается - спикер ОСУВ "Хортица" о ситуации на Купянском направлении
В Чехии не приветствуют уклонистов из Украины - глава МИД страны
В Харьковской области враг обстрелял три района, в том числе КАБами, есть погибший и раненые
ЮНЕСКО присудила премию за свободу прессы всем палестинским журналистам
Враг продолжает давить на Часов Яр, пытаясь обойти через Богдановку и Ивановское, чтобы взять его в тиски - Волошин
Дела Майдана: будут судить бывшего командира Севастопольского "Беркута"
Популярные
3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница
Россия может готовить наступление на две области Украины - ГУР
Украина усилила оборонительные позиции на поле боя - Кирби
Reuters: российские войска зашли на базу американских военных в Нигере
В результате российского обстрела Донетчины погибли два человека
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
россия заявила об обнаружении ночью дронов в белгородской области рф и в оккупированном Крыму
россия утверждает, что якобы уничтожила и перехватила 5 беспилотников в белгородской области и 1 беспилотник в оккупированном Крыму.
В апреле Благотворительная биржа "ДоброДій" помогла 15 тяжелобольным детям, среди которых 11-летняя Юля с тяжелой формой сколиоза
В апреле Биржа благотворительности "ДоброДій" помогла 15 тяжелобольным детям, в частности 11-летней Юле с тяжелой формой сколиоза, которая перенесла сложную операцию на позвоночнике.
Баллистических, управляемых, крылатых ракет или дронов-камикадзе этой ночью враг не применял, а бил КАБами - Евлаш
Прошлой ночью российские войска не применяли баллистические, управляемые, крылатые ракеты, ракеты-камикадзе или беспилотники, но атаковали прифронтовые районы управляемыми авиабомбами, в частности в Харьковской области.
Турция отвергает передачу другим странам российских ракетных систем С-400, которые предлагали передать Украине
Турция не будет передавать свои зенитно-ракетные комплексы С-400 российского производства ни одной другой стране, заявил министр обороны страны.
Чрезвычайной активности врага не наблюдается - спикер ОСУВ "Хортица" о ситуации на Купянском направлении
Оккупанты подтягивают личный состав, боеприпасы и военную технику на Купянском направлении, но чрезвычайной активности противника на этом участке не наблюдается.
В Чехии не приветствуют уклонистов из Украины - глава МИД страны
Министр иностранных дел Чехии заявил, что, хотя страна приветствует беженцев, она не поддерживает тех, кто пытается уклониться от законной военной службы.
В Харьковской области враг обстрелял три района, в том числе КАБами, есть погибший и раненые
В селе Новоосиново Купянского района погиб 66-летний мужчина, а около 15 населенных пунктов Харьковской области, включая Синьковку, Петропавловку, Котляровку, Дергачи, Липцы и Рубленое, подверглись артиллерийским, минометным и авиационным обстрелам, что привело к человеческим жертвам и разрушениям гражданской инфраструктуры.
ЮНЕСКО присудила премию за свободу прессы всем палестинским журналистам
ЮНЕСКО присудила Всемирную премию за свободу прессы всем палестинским журналистам.
Враг продолжает давить на Часов Яр, пытаясь обойти через Богдановку и Ивановское, чтобы взять его в тиски - Волошин
Противник продолжает попытки захватить Часов Яр в Донецкой области, пытаясь обойти город через Богдановку и Ивановское и взять его в тиски, проводя так называемые "мясные штурмы" на этом участке, но ситуация остается под контролем Вооруженных Сил Украины.
Дела Майдана: будут судить бывшего командира Севастопольского "Беркута"
Бывший командир севастопольского "Беркута", обвиняемый в посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничестве аннексии Крыма Россией.