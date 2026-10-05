росія вдень вдарила дроном по багатоповерхівці в Бердичеві
Київ • УНН
У Бердичеві російський ударний дрон пошкодив квартири з 4-го по 9-й поверхи. Інформацію про жертв і постраждалих уточнюють.
росія посеред дня 5 жовтня вдарила дроном по багатоповерховому будинку у Бердичеві у Житомирській області. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється. Про це повідомив у соцмережах голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, пише УНН.
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"Посеред дня в понеділок ворог атакував ударним дроном багатоповерхівку в Бердичеві. Внаслідок удару постраждали квартири з 4 по 9 поверхи", - написав Бунечко.
З його слів, "вогонь вдалося оперативно локалізувати та не допустити його поширення."
"Наразі інформація про жертви та постраждалих уточнюється. На місці події працюють рятувальники, медики, психологи та спеціальні служби", - повідомив голова ОВА.
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