россия днём ударила дроном по многоэтажке в Бердичеве

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россия среди бела дня 5 октября нанесла удар дроном по многоэтажному дому в Бердичеве Житомирской области. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Об этом сообщил в соцсетях глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, пишет УНН.

Детали

"Среди бела дня в понедельник враг атаковал ударным дроном многоэтажный дом в Бердичеве. В результате удара пострадали квартиры с 4-го по 9-й этаж", — написал Бунечко.

По его словам, "огонь удалось оперативно локализовать и не допустить его распространения".

"В настоящее время информация о жертвах и пострадавших уточняется. На месте происшествия работают спасатели, медики, психологи и специальные службы", — сообщил глава ОВА.

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