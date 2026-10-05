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россия днём ударила дроном по многоэтажке в Бердичеве

Киев • УНН

 • 1810 просмотра

В Бердичеве российский ударный дрон повредил квартиры с 4-го по 9-й этажи. Информацию о погибших и пострадавших уточняют.

россия днём ударила дроном по многоэтажке в Бердичеве
фото иллюстративное

россия среди бела дня 5 октября нанесла удар дроном по многоэтажному дому в Бердичеве Житомирской области. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Об этом сообщил в соцсетях глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, пишет УНН.

Детали

"Среди бела дня в понедельник враг атаковал ударным дроном многоэтажный дом в Бердичеве. В результате удара пострадали квартиры с 4-го по 9-й этаж", — написал Бунечко.

По его словам, "огонь удалось оперативно локализовать и не допустить его распространения".

"В настоящее время информация о жертвах и пострадавших уточняется. На месте происшествия работают спасатели, медики, психологи и специальные службы", — сообщил глава ОВА.

россия атаковала Украину 205 дронами - как отработала ПВО05.10.26, 08:19 • 4866 просмотров

Юлия Шрамко

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