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росія передавала хуситам дані з супутників для ударів по торгових суднах у Червоному морі - WSJ

Київ • УНН

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росія через Іран передавала хуситам розвіддані із супутників для атак на торгові судна у Червоному морі. Це призвело до змін маршрутів світової торгівлі та економічних наслідків.

росія передавала хуситам дані з супутників для ударів по торгових суднах у Червоному морі - WSJ

росія передавала дані з супутників для єменських повстанців-хуситів, для ударів по торгових суднаху Червоному морі. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в міністерствах оборони країн Європи, пише УНН.

Деталі

Європейські військові чиновники розповіли виданню, що російські супутникові дані дозволили угрупованню розширити свої удари. За інформацією одного зі співрозмовників газети, дані передавалися через Корпус вартових ісламської революції Ірану.

Такі атаки призвели до збоїв у світовій торгівлі, оскільки вантажовідправникам довелося перенаправляти судна на протяжніший маршрут навколо Африки.

Журналісти припускають, що така допомога росії демонструє, наскільки далеко готовий зайти путін, щоб підірвати західний економічний і політичний порядок під керівництвом США.

Нагадаємо

Наприкінці минулого року Єменське угрупування Хуті почало погрожувати атакувати всі судна, що прямують до ізраїльських портів, збільшуючи ризики регіонального конфлікту на тлі напруженості у відносинах з ХАМАС. Ізраїль розглядав ці погрози як підтримувані Іраном дії, що впливають на безпеку на морі.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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