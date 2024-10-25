россия передавала хуситам данные со спутников для ударов по торговым судам в Красном море - WSJ

россия передавала данные со спутников для йеменских повстанцев-хуситов, для ударов по торговым суднаху Красном море. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в министерствах обороны стран Европы, пишет УНН.

Детали

Европейские военные чиновники рассказали изданию, что российские спутниковые данные позволили группировке расширить свои удары. По информации одного из собеседников газеты, данные передавались через Корпус стражей исламской революции Ирана.

Такие атаки привели к сбоям в мировой торговле, поскольку грузоотправителям пришлось перенаправлять суда на более протяженный маршрут вокруг Африки.

Журналисты предполагают, что такая помощь россии демонстрирует, насколько далеко готов зайти Путин, чтобы подорвать западный экономический и политический порядок под руководством США.

Напомним

В конце прошлого года йеменская группировка Хути начала угрожать атаковать все суда, направляющиеся в израильские порты, увеличивая риски регионального конфликта на фоне напряженности в отношениях с ХАМАС. Израиль рассматривал эти угрозы как поддерживаемые Ираном действия, влияющие на безопасность на море.