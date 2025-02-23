росія обстріляла Сумщину: 241 вибух та 4 поранених

На Сумщині внаслідок російських обстрілів поранено 4 цивільних. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

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Протягом суботи, 22 лютого ворог здійснив 112 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 241 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Попівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади - йдеться у звіті Сумської ОВА.

Так, у Краснопільській громаді внаслідок обстрілів дістали поранення 3 цивільні особи, пошкоджено два приватних будинки.

У Хотінській громаді поранено одну цивільну особу.

Нагадаємо

В суботу, 22 лютого на фронті відбулося 107 бойових зіткнень між ЗСУ та російськими військами. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог втратив 265 окупантів та значну кількість техніки.

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