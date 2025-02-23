россия обстреляла Сумскую область: 241 взрыв и 4 раненых
Киев • УНН
российские войска совершили 112 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксирован 241 взрыв. В результате атак ранены 4 гражданских лица, повреждены два частных дома.
На Сумщине в результате российских обстрелов ранены 4 гражданских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Сумской областной военной администрации (ОВА).
Детали
В течение субботы, 22 февраля враг совершил 112 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Зафиксирован 241 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Поповская, Путивльская, Новослободская, Эсманская, Шалыгинская, Хутор-Михайловская, Середино-Будская громады
Так, в Краснопольской громаде в результате обстрелов получили ранения 3 гражданских лица, повреждены два частных дома.
В Хотинской общине ранен один гражданский человек.
Напомним
В субботу, 22 февраля на фронте произошло 107 боевых столкновений между ВСУ и российскими войсками. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении, где враг потерял 265 оккупантов и значительное количество техники.
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