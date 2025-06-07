росія не дасть ЗСУ перепочити, поки не будуть виконані вимоги путіна - МЗС РФ

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що без "усунення першопричин конфлікту" Москва не дозволить Силам оборони України "скористатися паузою для перепочинку та перегрупування сил". Про це інформує УНН з посиланням на інтервʼю Рябкова для росЗМІ.

Як пише росЗМІ, Рябков заявив, що повернення Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів Америки стало для рф "приводом для обережного оптимізму" у питанні нормалізації відносин зі США.

За словами Рябкова, очільник кремля Володимир Путін під час телефонних розмов із Трампом нібито "підтвердив базову настанову щодо необхідності усунення першопричин конфлікту в рамках політико-дипломатичних зусиль".

Рябков також сказав, що у разі невиконання кремлівських умов Росія діятиме так, щоб не дати Силам оборони України скористатися "будь-якою паузою для перепочинку та перегрупування сил".

Інакше тривалий мир не забезпечити, а в конкретному плані необхідно виключити будь-яку можливість для ЗСУ скористатися паузою для перепочинку та перегрупування сил. Принципова позиція, яка була озвучена президентом Росії на зустрічі з керівництвом МЗС майже рік тому, у Вашингтоні добре відома, і погрозами санкцій її не змінити