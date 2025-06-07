россия не даст ВСУ передохнуть, пока не будут выполнены требования путина - МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что без "устранения первопричин конфликта" Москва не позволит Силам обороны Украины "воспользоваться паузой для передышки и перегруппировки сил". Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью Рябкова для росСМИ.

Детали

Как пишет росСМИ, Рябков заявил, что возвращение Дональда Трампа на должность президента Соединенных Штатов Америки стало для рф "поводом для осторожного оптимизма" в вопросе нормализации отношений с США.

По словам Рябкова, глава кремля Владимир Путин во время телефонных разговоров с Трампом якобы "подтвердил базовую установку о необходимости устранения первопричин конфликта в рамках политико-дипломатических усилий".

Рябков также сказал, что в случае невыполнения кремлевских условий Россия будет действовать так, чтобы не дать Силам обороны Украины воспользоваться "любой паузой для передышки и перегруппировки сил".

Иначе длительный мир не обеспечить, а в конкретном плане необходимо исключить любую возможность для ВСУ воспользоваться паузой для передышки и перегруппировки сил. Принципиальная позиция, которая была озвучена президентом России на встрече с руководством МИД почти год назад, в Вашингтоне хорошо известна, и угрозами санкций ее не изменить - сказал Рябков.

"Удивительно, что горячие головы, потерявшие остатки здравого смысла в Сенате США, не учитывают эту реальность. Продолжим усилия для достижения целей СВО. Таким образом, решение и выбор – за Вашингтоном, за Трампом", – подытожил он.

Напомним

В понедельник, 02 июня в Стамбуле состоялась встреча делегаций Украины и россии второго раунда мирных переговоров. Встреча прошла во дворце Чираган, украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров.

Украинская сторона по итогам второго раунда украинско-российских переговоров в Стамбуле убеждена, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров.

дмитрий песков заявил, что встреча путина, Трампа и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна. Трамп открыт к встрече, но хочет, чтобы обе стороны сели за стол переговоров.