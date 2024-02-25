росія буде готувати наступ на початку літа - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що попереду на Україну чекають складні місяці, оскільки Росія готує контрнаступ на початку літа, а політичні та економічні коливання в США та ЄС можуть вплинути на підтримку України.
Україні буде складно найближчі два місяці, тому що є коливання в США. А вже на початку літа росія зможе піти в наступ. Про це на пресконференції заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Нам складно буде найближчі місяці. Тому що є коливання в США, яке має вплив на деякі держави, хоча ЄС відповідною підтримкою показав свою здатність бути лідерами. Нам буде складно в березні-квітні. Ми будемо проходити цей період таких "хвиль". Різних хвиль. І політичних, і фінансових, і тиску різного. росія буде готуватися до контрнаступальних дій на початку літа, або в кінця травня, якщо зможуть", - сказав Зеленський.
Він додав, що Україна буде готуватися до їх бою.
"Їх бій, який почався 8 жовтня, не приніс ніякого результату. Ми зі свого боку підготуємо наш план і будемо йти їм. Переломним моментом стануть вибори в США і з цього приводу ми будемо розуміти, що відбудеться після цього", - сказав Президент.
Глава держави виразив сподівання, що Україна зможе провести перший Глобальний саміт миру та підготувати документ, який може призвести до закінчення війни.
Нагадаємо
Раніше Зеленський заявив, що надія на ухвалення Конгресом США законопроекту про фінансову підтримку України – є.