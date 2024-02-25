россия будет готовить наступление в начале лета - Зеленский

Украине будет сложно ближайшие два месяца, потому что есть колебания в США. А уже в начале лета россия сможет пойти в наступление. Об этом на пресс-конференции заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Нам сложно будет ближайшие месяцы. Потому что есть колебания в США, которое имеет влияние на некоторые государства, хотя ЕС соответствующей поддержкой показал свою способность быть лидерами. Нам будет сложно в марте-апреле. Мы будем проходить этот период таких "волн". Разных волн. И политических, и финансовых, и давления разного. россия будет готовиться к контрнаступательным действиям в начале лета, или в конце мая, если смогут", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина будет готовиться к их бою.

"Их бой, который начался 8 октября, не принес никакого результата. Мы со своей стороны подготовим наш план и будем идти им. Переломным моментом станут выборы в США и по этому поводу мы будем понимать, что произойдет после этого", - сказал Президент.

Глава государства выразил надежду, что Украина сможет провести первый Глобальный саммит мира и подготовить документ, который может привести к окончанию войны.

Напомним

Ранее Зеленский заявил, что надежда на принятие Конгрессом США законопроекта о финансовой поддержке Украины - есть.