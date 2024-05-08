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росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК

росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК

Київ • УНН

 • 29571 перегляди

Росія атакувала і серйозно пошкодила обладнання на трьох теплоелектростанціях ДТЕК в Україні під час нічних обстрілів.

Росіяни вночі обстріляли три теплоелектростанції ДТЕК, повідомили у компанії, передає УНН.

Деталі

Ще одна надзвичайно важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв три наші ТЕС

йдеться повідомленні.

Зазначається, що серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяці. Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня

додали у компанії.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, три енергетики загинуло.

Важка ніч для української енергетики: у ДТЕК показали масштаби руйнувань після масованої атаки рф27.04.24, 19:44 • 58090 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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