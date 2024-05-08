россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК

Россияне ночью обстреляли три теплоэлектростанции ДТЭК, сообщили в компании, передает УНН.

Детали

Еще одна чрезвычайно тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял три наши ТЭС говорится в сообщении.

Отмечается, что серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки.

Это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. Последний раз враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля добавили в компании.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, три энергетика погибло.

Тяжелая ночь для украинской энергетики: в ДТЭК показали масштабы разрушений после массированной атаки рф