россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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dtekДТЭК
Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  124539 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  120715 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  183281 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  108172 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  119676 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120171 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120646 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228921 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  212028 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  190806 просмотра
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3 мая 2024, 16:08  •  300866 просмотра
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  457730 просмотра

россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК

Россия атаковала и серьезно повредила оборудование на трех теплоэлектростанциях ДТЭК в Украине во время ночных обстрелов.

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россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК

Еще плюс 970 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 477 430 человек личного состава и 7418 танков.

Война •   •  3741 просмотра
Еще плюс 970 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На Кировоградщине в результате обстрелов пострадал 8-летний ребенок

В результате вражеского ракетного обстрела Александрийского района Кировоградской области ранен 8-летний ребенок и поврежден объект критической инфраструктуры.

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На Кировоградщине в результате обстрелов пострадал 8-летний ребенок

Стартовали съемки второго сезона "Венздей"

Начались съемки второго сезона популярного сериала Netflix "Среда", где Дженна Ортега вернулась к главной роли, а Тим Бертон стал режиссером первого эпизода.

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Стартовали съемки второго сезона "Венздей"

США построили плавучий пирс в секторе Газа

США завершили строительство плавучего пирса у побережья сектора Газа для приема грузов гуманитарной помощи, но плохая погода задержала его окончательное развертывание.

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США построили плавучий пирс в секторе Газа

Силы обороны нанесли удар по пункту управления врага - Генштаб

В течение дня украинские военные нанесли удары по российскому командному пункту, складу горючего, местам сосредоточения живой силы противника и самоходному миномету 2С4 "Тюльпан".

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Силы обороны нанесли удар по пункту управления врага - Генштаб

Россияне атаковали объекты генерации в шести областях

Российские войска атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях Украины с целью нарушить поставки и производство электроэнергии в стране.

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Россияне атаковали объекты генерации в шести областях

Сегодня в Украине отмечают День памяти и победы над нацизмом: какую цену заплатили украинцы за победу во Второй мировой войне

Украина отмечает День примирения и победы над нацизмом 8 мая, вместо советского Дня победы 9 мая, чтобы почтить 9 миллионов украинцев, погибших во Второй мировой войне, в том числе 5 миллионов гражданских и 3-4 миллиона военнослужащих.

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Сегодня в Украине отмечают День памяти и победы над нацизмом: какую цену заплатили украинцы за победу во Второй мировой войне

В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры

В Винницкой области пострадали объекты критической инфраструктуры, сообщил глава Винницкой областной военной администрации, который призвал жителей оставаться в укрытиях до окончания авианалета.

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В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры

На Полтавщине - попадание в объект энергетической инфраструктуры

В Полтавском районе вражеский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры, что вызвало пожар, но обошлось без жертв.

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На Полтавщине - попадание в объект энергетической инфраструктуры