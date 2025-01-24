Rolls-Royce уклав багатомільярдний контракт на ядерні реактори для британських підводних човнів

Уряд Великої Британії уклав з британською фірмою Rolls-Royce велику угоду на близько 9 мільярдів фунтів стерлінгів (10,66 млрд євро) для посилення підтримки флоту атомних підводних човнів британського королівського флоту, повідомили у Міноборони Великої Британії у п'ятницю, пише УНН.

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Як повідомляється, восьмирічний контракт з Rolls-Royce Submarines Ltd, який отримав назву Unity, передбачає послуги з проектування, виробництва та підтримки ядерних реакторів для живлення британських підводних човнів.

Міністр оборони країни Джон Гілі мав оголосити про угоду 24 січня під час візиту на завод із виробництва ядерних реакторів Rolls-Royce у Дербі.

Як пише BBC, окрім підтримки флоту підводних човнів королівського флоту Великоъ Британії, Unity включає будівництво та введення в експлуатацію нових підводних човнів класу Dreadnought і початок контрактів для нового оборонного альянсу AUKUS між Великою Британією, США та Австралією.

У березні 2023 року було оголошено, що Rolls-Royce надасть реактори для нового флоту атомних підводних човнів у межах оборонної угоди між Великою Британією, США та Австралією.

Австралія може купити 5 атомних підводних човнів класу Virginia у рамках угоди AUKUS