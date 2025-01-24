Rolls-Royce заключил многомиллиардный контракт на ядерные реакторы для британских подводных лодок
Киев • УНН
Британское правительство заключило 8-летний контракт с Rolls-Royce на производство и обслуживание ядерных реакторов для подводных лодок.
Правительство Великобритании заключило с британской фирмой Rolls-Royce крупное соглашение на около 9 миллиардов фунтов стерлингов (10,66 млрд евро) для усиления поддержки флота атомных подводных лодок британского королевского флота, сообщили в Минобороны Великобритании в пятницу, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, восьмилетний контракт с Rolls-Royce Submarines Ltd, получивший название Unity, предусматривает услуги по проектированию, производству и поддержке ядерных реакторов для питания британских подводных лодок.
Министр обороны страны Джон Хили должен был объявить о сделке 24 января во время визита на завод по производству ядерных реакторов Rolls-Royce в Дерби.
Как пишет BBC, кроме поддержки флота подводных лодок королевского флота Великобритании, Unity включает строительство и ввод в эксплуатацию новых подводных лодок класса Dreadnought и начало контрактов для нового оборонного альянса AUKUS между Великобританией, США и Австралией.
В марте 2023 года было объявлено, что Rolls-Royce предоставит реакторы для нового флота атомных подводных лодок в рамках оборонного соглашения между Великобританией, США и Австралией.
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