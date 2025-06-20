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САП пропонує суду конфіскувати автівки на 2 млн грн у родини начальника районного ТЦК на Одещині

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу про незаконне придбання двох автомобілів майже за 2 млн грн з імовірно незаконних джерел, родиною начальника районного ТЦК Одещини. Прокуратура наклала арешт на транспортні засоби, придбані за кошти, набуті, можливо, у незаконний спосіб.

САП пропонує суду конфіскувати автівки на 2 млн грн у родини начальника районного ТЦК на Одещині

Спеціалізована антикорупційна прокуратура запідозрила начальника районного ТЦК та СП Одеської області та його родину у придбанні двох автівок для родини на майже 2 млн грн за рахунок незаконних джерел доходу. Майно під арештом, справа у суді. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами ДБР та на підставі самостійно одержаних доказів заявили позов про визнання необґрунтованими активів, якими користується родина начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, і їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація) 

- зазначається в повідомленні.

Деталі

За даними САП, йдеться про два автомобілі Toyota C-HR HYBRID 2022 року випуску, вартістю 1 381 630 грн та Toyota C-HR 2021 року випуску, вартістю 564 789 грн.

Їх придбали близькі родичі посадовця. Як встановили слідці, цими автівками розпоряджався колишній держслужбовець.

Аналізом доходів і видатків посадовця та його родини встановлено неможливість набуття цього майна за рахунок законних джерел. Зважаючи на викладене, прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом. За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на транспортні засоби – предмет позову 

- додали в САП.

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Нагадаємо

Київський апеляційний суд збільшив розмір застави для фігуранта кримінального провадження ДБР, колишнього начальника Одеського ТЦК та СП Євгена Борисова до 45,42 млн гривень. Він є фігурантом справи ДБР за статтями 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період) та 366 (службове підроблення) КК України.

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Яна Соколівська

Яна Соколівська

ПолітикаКримінал та НП
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