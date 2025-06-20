САП предлагает суду конфисковать автомобили на 2 млн грн у семьи начальника районного ТЦК в Одесской области

Специализированная антикоррупционная прокуратура заподозрила начальника районного ТЦК и СП Одесской области и его семью в приобретении двух автомобилей для семьи на почти 2 млн грн за счет незаконных источников дохода. Имущество под арестом, дело в суде. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам ГБР и на основании самостоятельно полученных доказательств заявили иск о признании необоснованными активов, которыми пользуется семья начальника районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одесской области, и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация) - отмечается в сообщении.

Детали

По данным САП, речь идет о двух автомобилях Toyota C-HR HYBRID 2022 года выпуска, стоимостью 1 381 630 грн и Toyota C-HR 2021 года выпуска, стоимостью 564 789 грн.

Их приобрели близкие родственники должностного лица. Как установили следователи, этими автомобилями распоряжался бывший госслужащий.

Анализом доходов и расходов должностного лица и его семьи установлена невозможность приобретения этого имущества за счет законных источников. Учитывая изложенное, прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд с иском. По заявлению прокурора судом в порядке обеспечения иска наложен арест на транспортные средства – предмет иска - добавили в САП.

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Напомним

Киевский апелляционный суд увеличил размер залога для фигуранта уголовного производства ГБР, бывшего начальника Одесского ТЦК и СП Евгения Борисова до 45,42 млн гривен. Он является фигурантом дела ГБР по статьям 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период) и 366 (служебный подлог) УК Украины.

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