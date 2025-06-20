САП предлагает суду конфисковать автомобили на 2 млн грн у семьи начальника районного ТЦК в Одесской области
Киев • УНН
Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд дело о незаконном приобретении двух автомобилей почти за 2 за млн грн из предположительно незаконных источников семьей начальника районного ТЦК Одесской области. Прокуратура наложила арест на транспортные средства, приобретенные за средства, полученные, возможно, незаконным способом.
Специализированная антикоррупционная прокуратура заподозрила начальника районного ТЦК и СП Одесской области и его семью в приобретении двух автомобилей для семьи на почти 2 млн грн за счет незаконных источников дохода. Имущество под арестом, дело в суде. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам ГБР и на основании самостоятельно полученных доказательств заявили иск о признании необоснованными активов, которыми пользуется семья начальника районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одесской области, и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация)
Детали
По данным САП, речь идет о двух автомобилях Toyota C-HR HYBRID 2022 года выпуска, стоимостью 1 381 630 грн и Toyota C-HR 2021 года выпуска, стоимостью 564 789 грн.
Их приобрели близкие родственники должностного лица. Как установили следователи, этими автомобилями распоряжался бывший госслужащий.
Анализом доходов и расходов должностного лица и его семьи установлена невозможность приобретения этого имущества за счет законных источников. Учитывая изложенное, прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд с иском. По заявлению прокурора судом в порядке обеспечения иска наложен арест на транспортные средства – предмет иска
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