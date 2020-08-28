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Родина Гандзюк вимагає від Мангера та Левіна 23 млн грн моральної компенсації

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Родина загиблої активістки Катерини Гандзюк вимагає від голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна моральну компенсацію у розмірі 23 млн гривень. Про це під час засіданням суду заявила представниця потерпілих Ольга Веретільник, передає кореспондент УНН.

Родина Гандзюк вимагає від Мангера та Левіна 23 млн грн моральної компенсації

За словами Веретільник, родина активістки Катерини Гандзюк заявила цивільний позов до обвинувачених в її вбивстві з вимогою виплатити 23 млн гривень морального збитку.

“Потерпілі — це батько, мати та чоловік потерпілої...Потерпілі оцінили завдану моральну шкоду у розмірі 23 млн гривень”, — зазначила вона.

За її словами, потерпілі перебували в лікарні поруч з Катериною Гандзюк через що були змушені залишити свою роботу.

Нагадаємо, за даними слідства, “голова Херсонської облради та екстрадований в Україну з Болгарії громадянин організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України)”.

Крім того, у відомстві підтвердили, що суд задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання обвинуваченим запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 18 жовтня 2020 року без права внесення застави.

Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.

Нагадаємо, судом визнано винуватими та засуджено до різних строків позбавлення волі п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на Катерину Гандзюк. 

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