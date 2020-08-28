Родина Гандзюк вимагає від Мангера та Левіна 23 млн грн моральної компенсації
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Родина загиблої активістки Катерини Гандзюк вимагає від голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна моральну компенсацію у розмірі 23 млн гривень. Про це під час засіданням суду заявила представниця потерпілих Ольга Веретільник, передає кореспондент УНН.
За словами Веретільник, родина активістки Катерини Гандзюк заявила цивільний позов до обвинувачених в її вбивстві з вимогою виплатити 23 млн гривень морального збитку.
“Потерпілі — це батько, мати та чоловік потерпілої...Потерпілі оцінили завдану моральну шкоду у розмірі 23 млн гривень”, — зазначила вона.
За її словами, потерпілі перебували в лікарні поруч з Катериною Гандзюк через що були змушені залишити свою роботу.
Нагадаємо, за даними слідства, “голова Херсонської облради та екстрадований в Україну з Болгарії громадянин організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України)”.
Крім того, у відомстві підтвердили, що суд задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання обвинуваченим запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 18 жовтня 2020 року без права внесення застави.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.
Нагадаємо, судом визнано винуватими та засуджено до різних строків позбавлення волі п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на Катерину Гандзюк.