Семья Гандзюк требует от Мангера и Левина 23 млн грн моральной компенсации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Семья погибшей активистки Екатерины Гандзюк требует от председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина моральную компенсацию в размере 23 млн гривен. Об этом во время заседания суда заявила представитель потерпевших Ольга Веретильник, передает корреспондент УНН.
По словам Веретильник, семья активистки Екатерины Гандзюк заявила гражданский иск к обвиняемым в ее убийстве с требованием выплатить 23 млн гривен морального ущерба.
"Потерпевшие - это отец, мать и муж потерпевшей ... Пострадавшие оценили нанесенный моральный ущерб в размере 23 млн гривен", - отметила она.
По ее словам, пострадавшие находились в больнице рядом с Екатериной Гандзюк из-за чего были вынуждены оставить свою работу.
Напомним, по данным следствия, "председатель Херсонского облсовета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что и повлекло смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)".
Кроме того, в ведомстве подтвердили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября 2020 года без права внесения залога.
Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
Напомним, судом признано виновными и приговорено к различным срокам лишения свободы пятерых непосредственных исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк.