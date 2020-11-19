Робота не заблокована: у КСУ зробили заяву щодо відновлення пленарних засідань

У КСУ відзначили, що останнім часом у засобах масової інформації систематично з’являються повідомлення про нібито блокування роботи Конституційного Суду України окремими суддями, щоб унеможливити проведення його пленарних засідань. Подібні чутки також поширюють окремі політики та громадські діячі.

Як зазначено у заяві, відповідно до Конституції України та Закону України “Про Конституційний Суд України” орган конституційної юрисдикції складається з вісімнадцяти суддів. Наразі у його складі перебувають 15 суддів. У складі Конституційного Суду діють Велика палата, два сенати та шість колегій.

Відтак судова діяльність Конституційного Суду забезпечується не лише засіданнями Великої палати, яка діє у складі всіх суддів, і для повноважності її пленарних засідань необхідна присутність щонайменше 12 суддів Конституційного Суду. Перший та Другий сенати Суду діють у складі дев’яти суддів, водночас розгляд справ Сенату відбувається за наявності щонайменше шести суддів. Також у складі Конституційного Суду діють шість колегії до яких входить по троє суддів, зазначили у КСУ.

“У зв’язку з тим, що станом на сьогодні зафіксовані окремі діагностування захворювання на COVID-19 у декількох суддів та з метою недопущення розповсюдження захворюваності, більшість суддів Конституційного Суду України перебувають на самоізоляції та працюють дистанційно. Вказане зумовило відсутність кворуму для розгляду справ, що призвело до їх відкладення.

Водночас, перебуваючи на самоізоляції, судді продовжують вивчати та опрацьовувати матеріали справ до розгляду їх на засіданні Суду.

Також наголошуємо, що жодних письмових чи усних повідомлень від суддів Конституційного Суду про відмову брати участь у розгляді будь-яких справ немає”, — йдеться у заяві.

У КСУ наголосили, що відразу після завершення лікування та при наявності кворуму робота Конституційного Суду України буде відновлена в повному обсязі. Разом з тим інформуємо, що Секретаріат Конституційного Суду України з урахуванням обмежувальних карантинних заходів продовжує виконувати покладені на нього завдання та обов’язки.

Додамо, що раніше КСУ кілька разів не зміг взятися за розгляд через відсутність кворуму. Троє суддів систематично залишали засідання.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

Також Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.