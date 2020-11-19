Работа не заблокирована: в КСУ сделали заявление о возобновлении пленарных заседаний

В КСУ отметили, что в последнее время в средствах массовой информации систематически появляются сообщения о якобы блокировании работы Конституционного Суда Украины отдельными судьями, чтобы сделать невозможным проведение его пленарных заседаний. Подобные слухи также распространяют отдельные политики и общественные деятели.

Как указано в заявлении, в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины “О Конституционном Суде Украины” орган конституционной юрисдикции состоит из восемнадцати судей. Сейчас в его составе находятся 15 судей. В составе Конституционного Суда действуют Большая палата, два сената и шесть коллегий.

Поэтому судебная деятельность Конституционного Суда обеспечивается не только заседаниями Палаты, которая действует в составе всех судей, и для полномочности пленарных заседаний необходимо присутствие не менее 12 судей Конституционного Суда. Первый и Второй сенатыа Суда действуют в составе девяти судей, одновременно рассмотрение дел Сената происходит при наличии не менее шести судей. Также в составе Конституционного Суда действуют шесть коллегий в которые входит по трое судей, отметили в КСУ.

“В связи с тем, что на сегодня зафиксированы отдельные диагностирования заболевания COVID-19 у нескольких судей и с целью недопущения распространения заболеваемости, большинство судей Конституционного Суда Украины находятся на самоизоляции и работают дистанционно. Указанное обусловило отсутствие кворума для рассмотрения дел, что привело к их отложению.

В то же время, находясь на самоизоляции, судьи продолжают изучать и обрабатывать материалы дел к рассмотрению их на заседании суда.

Также отмечаем, что никаких письменных или устных сообщений от судей Конституционного Суда об отказе принимать участие в рассмотрении любых дел нет”, - говорится в заявлении.

В КСУ отметили, что сразу после завершения лечения и при наличии кворума работа Конституционного Суда Украины будет восстановлена в полном объеме. Вместе с тем информируем, что Секретариат Конституционного Суда Украины с учетом ограничительных карантинных мероприятий продолжает выполнять возложенные на него задачи и обязанности.

Добавим, что ранее КСУ несколько раз не смог взяться за рассмотрение из-за отсутствия кворума. Трое судей систематически оставляли заседания.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

Также Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.